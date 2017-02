Prodaja ulaznica za 45. Fest u Beogradu počela je na blagajnama dvorana u kojima će publika od 24. februara do 5. marta imati priliku da vidi ukupno 95 filmova, među kojima su i festivalski hitovi, kandidati za Oskara, autorska dela, subverzivna ostvarenja i radovi filmskih autora manje poznatih kinematografija.

U prvih sedam dana prodaje, odnosno do 10. februara, važi poput od 10% na komplete ulaznica po terminskim linijama.

Fest će otvoriti 24. februara u Sava centru slavna italijanska glumica Monika Beluči, zvezda novog filma Emira Kusturice “Na mlečnom putu” koji će biti prikazan van konkurencije. Pod sloganom “Gledaj”, 45. Fest će odati počast španskom reditelju Karlosu Sauri i srpskom glumcu, producentu i reditelju Ljubiši Samardžiću, dobitnicima nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Radno vreme blagajni i cene ulaznica:

Sava centar:

Svečano otvaranje 24.02. u 19h – 500 din.

Projekcije u 11h i 13.30h – 300 din, u 16.30h – 350 din, u 19h i 22h – 400 din.

Radno vreme blagajne: radni dan od 10h do 20h, subota od 10h do 15h, državni praznici od 10h do 15h

Od 24.2. do 5.3, za vreme trajanja Festa, blagajna će raditi od 10h do početka poslednje projekcije.

Ulaznice za projekcije u Sava centru mogu se kupiti i preko sajta Eventima, kao i na Eventimovim prodajnim mestima, pri čemu su pojedinačne karte skuplje za 42 dinara ako se kupuju na taj način, a ne na blagajni Sava centra.

Dom omladine Beograda:

Projekcije u 15h i 22.30h – 300din, u 17.30h i 20h – 350 din.

Radno vreme blagajne: od 10h do 22h, osim nedelje

Od 25.2. do 5.3, za vreme trajanja FEST-a, blagajna će raditi u skladu sa vremenom projekcija

Dvorana Kulturnog centra Beograda:

Projekcije u 12h, 14.30h, 22h – 300 din, u 17h i 19.30h – 350 din.

Radno vreme blagajne: od 04.02. do 24.02. od 16h do 21h

Od 25.2. do 5.3, za vreme trajanja FEST-a, blagajna će raditi od 11h do 22h.

Bioskop Fontana:

Projekcije od 15h i 17h – 300 din, od 19h i 21h – 350 din.

Radno vreme blagajne: Svaki dan od 8.30h do 21h

Od 25.02. do 05.03, za vreme trajanja FEST-a, blagajna će raditi od 8.30h do početka poslednje projekcije.

Cineplexx Ušće:

Projekcije u 16.30, 17.30h, 19h, 20h, 21.30h, 22.30h – 400 din.

Radno vreme: blagajne bioskopa se otvaraju pola sata pre prve projekcije filma, što je uglavnom tokom radne nedelje od 14.30, a vikendom od 11.30 časova. Za vreme raspusta važi vikend radno vreme. Bioskopske blagajne su otvorene do 15 minuta nakon početka poslednje projekcije.

Jugoslovenska kinoteka (Uzun Mirkova):

Projekcije u 17h i 21h – 300 din, u 19h – 350 din.

Radno vreme blagajne: od 16h do 21h

Od 25.2. do 5.3, za vreme trajanja Festa, blagajna će raditi od 16h do početka poslednje projekcije.

Muzej Jugoslovenske kinoteke (Kosovska 11):

Projekcije u 18h i 20h – 300 din.

Radno vreme blagajne: od 17h do 20h

Od 25.2. do 5.3, za vreme trajanja Festa, blagajna će raditi od 17h do početka poslednje projekcije.

Centar za kulturu “Vlada Divljan” (Mitropolita Petra 8)

Projekcije u 17h – 250 din, u 19.30h i 22h – 300 din.

Radno vreme blagajne.: radnim danom od 10h do 12h i od 16h do 20h od 9h do 15h, praznicima i subotom od 10h do 15h.

Od 27.2. do 7.3, od 16h do 10h svaki dan.

Festivalski sajt je fest.rs, a program se nalazi i u Kalendaru portala SEEcult.org, kao i u PRILOGU (pdf)

(Izvor: SEEcult.org)