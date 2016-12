Foto: Goran Srdanov / RAS Srbija

Ona za “Alo!” otkriva kako je svojevremeno dala šut-kartu tadašnjem predsedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da je dugo očekivala da zbog toga bude surovo kažnjena.

Kako je Eva bila atraktivna mlada glumica, nije ni čudo što je zapala za oko Titu, koji ju je pozvao da mu se pridruži u uživanju na Brionima i bude njegova specijalna gošća.

– Dok sam bila na festivalu u Puli, Titovi emisari su me u njegovo ime pozvali da dođem kod njega na Brione, a ja nisam htela, jer sam imala predstavu. Zvao me je zbog filma „Ljubavni slučaj”, u kojem sam igrala onu golu ribu. To mu se dopalo, ali se malo prevario kada je reč o meni. Onda je direktor filma rekao: „Ne možeš igrati predstavu kad maršal zove.“ Ja sam mu uzvratila: „Biću glumica i posle Tita” – priseća se Eva, jedna od retkih koja je pristala da se skine do gole kože pred kamerama u to vreme.

Foto: Profimedia

– Nisu hteli zbog mog odbijanja ni na aerodrom da me odvezu. To je sigurno on naredio. Uzela sam taksi i tamo sam srela Angela Miladinova, čuvenog reditelja emisija o filmu. Pitao me je otkud to da se usred festivala vraćam kući. Rekoh: „Pozvali su me na Brione, ali neću da idem tamo. Ja druga Tita ne volim.“ I nisam otišla. I on mi je na to rekao da to neće na dobro izaći. Eto tako je nastao crni talas. Ja ne znam šta su emisari rekli Titu, ali to što se nisam pojavila na Brionima, gore od toga nije ništa moglo da se desi – završava Izabela iz „Ljubavnog slučaja”, koja je šeszdesetih godina palila maštu mnogim muškarcima širom nekadašnje Jugoslavije.

To je bila inicijalna kapisla da napiše knjigu koja najbolje oslikava njen stav prema nekadašnjem predsedniku.

Foto: youtube

– Moja nova knjiga je protiv mita o Josipu Brozu Titu. Ne mogu da verujem da je već 40 godina mrtav i da naši vladari još podvaljuju mit o njemu, a on je bio diktator. Znamo da diktatura i diktator nisu za pohvale. Sve što radim i pišem upućeno je protiv njega. Protiv njega sam bila i za njegovog života.

Inače, crni talas je pojava u vezi sa kulturnom i političkom scenom u periodu šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Odnosi se na ostvarenja pojedinih režisera, scenarista i književnika tog doba koji su od tadašnje vlasti karakterisani kao kritičari zvaničnog komunističkog poretka i društva – otkriva Eva, koja je godinama, kako kaže, živela u strahu od Brozove osvete jer mu se nije podredila