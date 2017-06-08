УСПЕШНИ МАЛИ ВАТРОГАСЦИ ОШ “МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

На 1 9. смотри Добровољног ватрогасног друштва, које је организовано 3. јуна у Гучи, ученици 4. разреда ОШ ,,Милица Павловић” из Чачка, које је предводио учитељ Горан Милисављевић, учествовали су са мушком и женском екипом у две такмичарске игре. Екипа девојчица убедљиво је освојила прво место и пласман на Републичко такмичење, док су дечаци освојили друго место.

У победничкој екипи девојчица биле су: Анђела Станишић, Милица Васовић, Јована Божиловић, Анђела Пауновић, Анастазија Стојимировић, Дарија Ћировић, Теодора Николић, Ђурђа Петровић, Елена Обрадовић и Миа Николић.

Екипу дечака су сачињавали: Јаков Симовић, Марко Максимовић, Коста Милошевић, Лука Симић, Растко Обрадовић, Душан Стефановић, Вук Петровић, Милутин Давинић, Петар Ракић, Ђорђе Ракић и Грујица Ћурчић.