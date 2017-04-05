Тражимо посао за вас
|April 5, 2017
|Posted by И. М. under Актуелно
ПОСЛОДАВАЦ: „ГЕНЕРАЛПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
АДРЕСА: БАЛКАНСКА 24, ЧАЧАК
Телефон: 064/852-69-67
Лице за контакт: Смиљка Јаковљевић
Назив посла: ГРАЂЕВИНСКИ МАНИПУЛАНТ
Број тражених извршилаца: 4 (четири)
Образовање: НЕБИТНО
Радно искуство: НЕБИТНО
Посебни услови: пожељна возачка дозвола „Б“ категорије
Врста запослења: НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Место рада: ЧАЧАК
Трајање конкурса: 20.04.2017.
ПОСЛОДАВАЦ: „ ИЛИЋ 1978“
АДРЕСА: ТРБУШАНИ
Лице за контакт: АНДРИЈАНА ИЛИЋ
Назив посла: РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА
Број тражених извршилаца: 2 (два)
Образовање: БЕЗ ОБЗИРА НА СТРУЧНУ СПРЕМУ
Радно искуство: ПОЖЕЉНО
Врста запослења: НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Место рада: ТРБУШАНИ
Посебни услови: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КАНДИДАТИ МОГУ СЕ ЈАВИТИ НА АДРЕСУ ПОСЛОДАВЦА СВАКИМ ДАНОМ ОД 18-19 ЧАСОВА.
Трајање конкурса: 20.04.20417.