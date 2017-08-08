ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС!!! (1)
|August 8, 2017
|Posted by Г. Д. under Град
ПОСЛОДАВАЦ: „SITI“ ДОО
АДРЕСА: ПРЕЉИНА
Телефон: 063/602-213
Лице за контакт: Милољуб Радисавчевић
Е-mail: siti@beotel.net
Назив посла: ПРЕРАЂИВАЧ ВОЋА И ПОВРЋА
Број тражених извршилаца: 6(шест)
Радно искуство: без обзира на радно искуство
Образовање: III или IV степен стручне спреме
Врста запослења: неодређено време
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Назив посла: МАГАЦИОНЕР
Број тражених извршилаца: 2 (два)
Радно искуство: 6 месеци на наведеним пословима
Образовање: III или IV степен стручне спреме
Врста запослења: неодређено време
Место рада: Прељина
Трајање конкурса: 15. 8. 2017.