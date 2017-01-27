СВЕТОСАВСКА ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
|January 27, 2017
|Posted by В. Т. under Актуелно, Град, Образовање
ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ,
У ИМЕ СВОЈИХ САРАДНИКА И У СВОЈЕ ИМЕ, УПУЋУЈЕМ ВАМ СРДАЧНЕ ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА САВИНДАНА.
НЕГУЈУЋИ УСПОМЕНУ НА НАЈВЕЋЕГ СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉА, СА РАДОШЋУ И ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВАМО ШКОЛСКУ СЛАВУ ПОСВЕЋЕНУ СВЕТОМ САВИ.
НИ ВЕКОВИ КОЈИ НАС ДЕЛЕ НИСУ МОГЛИ ДА ИЗБЛЕДЕ СЕЋАЊЕ, ПРЕНОШЕНО СА ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ГЕНЕРАЦИЈУ, НА ЖИВОТНО ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ, ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА, УЧИТЕЉА И ЗАШТИТНИКА СРПСКЕ ПИСМЕНОСТИ.
СА ЖЕЉОМ ДА СВИМА НАМА ЊЕГОВА МУДРОСТ, СНАГА И ВЕРА БУДУ ЖИВОТНА ИНСПИРАЦИЈА, ЈОШ ЈЕДНОМ ВАМ ЧЕСТИТАМ ШКОЛСКУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ!
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА
МИЛУН ТОДОРОВИЋ