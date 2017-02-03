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» Пијачни барометар, 3. фебруар
Пијачни барометар, 3. фебруар
|February 3, 2017
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Posted by И. М.
under
Актуелно
|
|Р.бр
| НАЗИВ РОБЕ
|03.02.2017
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|Просек
| 1.
|Пројино брашно
|80
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| 2.
|Кромпир
|50
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| 3.
|Пасуљ
|250-350
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| 3.
|Паприка
|200
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| 4.
|Парадајз
|200
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| 5.
|Краставци
|200
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| 6.
|Тиквице
|200
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|7
|Цвекла
|50
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|8
|Ротква
|50-60
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|9
|Купус
|30
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|10
|Koрнишони
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|11
|Першун веза
|30-50
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|12
|Шаргарепа
|50-60
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|13
|Зелени лист купуса
|30-50
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|14
|Зелена салата
|30
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|15
|Црни лук
|60
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|16
|Бели лук кг
|700
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|17
|Шампињони
|200
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|18
|Броколи
|150-200
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|19
|Празилук
|80-120
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|20
|Карфиол
|250
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|21
|Плави патлиџан
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|22
|Ротквице
|60
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|23
|Спанаћ
|200
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|24
|Мушмуле
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|25
|Грожђе
|220
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|26
|Тикве
|50
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|27
|Јабука
|30-60
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|28
|Крушка
|150
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|29
|Суве шљиве
|250-500
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|30
|Малине 1кг
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|31
|Јужно воће
|130-240
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|32
|Лешници 1кг
|1200-1500
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|33
|Језгра ораси
|700-1000
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|34
|Очишћена живина
|350
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|35
|Јаја
|10-14
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|36
|Кајмак
|600-700
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|37
|Сир
|250-300
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|38
|Пршута
|1200-1700
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|39
|Сланина
|350-750
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|40
|Суџук
|800
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|СТОЧНА ПИЈАЦА
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|1
|Телад
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|2
|Дебеле свиње
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|3
|Прасад
|200-210
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|4
|Овце
|130
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|5
|Јагњад
|320-330
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|6
|Пшеница
|24
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|7
|Кукуруз
|22
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|8
|Јечам
|25
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