Библиотека општине Лучани недавно је угостила подмладак Фудбалског клуба „Гуча“. Фудбалери, узраста од првог до четвртог разреда основне школе, њих 26, од тога чак две девојчице, у библиотеку су дошли како би сазнали нешто више о овој установи и књигама уопште.

Радници Библиотеке општине Лучани су, овом приликом, деци показали разне енциклопедије, књиге о спортовима и томе слично. Учесници овог фудбалског кампа, предвођени Марком Марковићем, посетили су и друге установе у драгачевској варошици.

Са децом се дружио и драгачевски књижевник Ника Никола Стојић.

В. С.