ЗА МАЛЕ ФУДБАЛЕРЕ УПРИЛИЧЕНО ДРУЖЕЊЕ СА КЊИГОМ
|June 30, 2017
|Posted by З. Ј. under Драгачево
Библиотека општине Лучани недавно је угостила подмладак Фудбалског клуба „Гуча“. Фудбалери, узраста од првог до четвртог разреда основне школе, њих 26, од тога чак две девојчице, у библиотеку су дошли како би сазнали нешто више о овој установи и књигама уопште.
Радници Библиотеке општине Лучани су, овом приликом, деци показали разне енциклопедије, књиге о спортовима и томе слично. Учесници овог фудбалског кампа, предвођени Марком Марковићем, посетили су и друге установе у драгачевској варошици.
Са децом се дружио и драгачевски књижевник Ника Никола Стојић.
В. С.